Stjernepar er blevet forældre

'Game of Thrones'-stjernen Sophie Turner og hendes mand, hit-musikeren Joe Jonas, der bedst er kendt fra Jonas Brothers, er blevet forældre for anden gang.

Parret er glade for at kunne fortælle, at de har budt endnu en lille pige velkommen til verden, bekræfter en talsmand for parret overfor det amerikanske medie TMZ.

Sophie Turner og Joe Jonas begyndte at date tilbage i 2016, efter de var blevet introduceret til hinanden af fælles venner. Joe Jonas gik på knæ og friede til Sophie Turner i 2017.

I juli 2020 blev de forældre til deres første barn, datteren Willa.

'Sophie Turner og Joe Jonas er glade for at kunne annoncere fødslen af deres barn', lød det i en officiel udtalelse i juli 2020.

Siden blev Turner gravid med nummer to, som hun i et sjældent interview om det at blive mor beskrev som 'den største velsignelse nogensinde'.

Parret er relativt private om deres familieliv, men de har dog alligevel løbende smidt små kommentarer om, hvordan det går med at være en familie på tre.

I 2021 i 'This Morning' fortalte Joe Jonas, at det var fantastisk at blive far.

Heller ikke Sophie Turner har lagt skjul på, at det har været stort at blive mor.

- Det er det, livet handler om for mig - at opfostre den næste generation. Den bedste ting i livet er at se min datter udvikle sig og blive dygtigere, udtalte 'Game of Thrones'-stjernen i et stort interview med magasinet Elle