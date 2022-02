Stjernepar finder sammen igen

Intet er så galt, at det ikke er godt for noget, siger man.

Og i 'Meet the Parents'-skuespilleren Ben Stillers tilfælde har coronapandemien bragt godt nyt med sig.

56-årige Stiller og hustruen, Christine Taylor, 50, har nemlig fundet sammen igen, efter at de i 2017 blev separeret efter 17 års ægteskab.

Det skriver People.

Oprindeligt er det dog i et interview med Esquire, at Ben Stiller fortæller den glade nyhed.

Da pandemien kom, besluttede han og Taylor sig for, at han skulle flytte ind hos hendes og parrets to børn.. Det var nemlig den eneste måde, hvorpå han under lockdown kunne være sammen med datteren, 19-årige Ella Olivia, og 16-årige Quinlin Dempsey.

- Og så udviklede det sig, siger han til Esquire og fortsætter:

- Vi fandt sammen igen, og det er vi begge glade for. Det har været vidunderligt for os allesammen. Det var helt uventet, men altså en af de ting, pandemien bragte med sig.