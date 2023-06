Stjernepar går fra hinanden efter 18 år

Rygtet om et muligt brud mellem stjerneparret har floreret med jævne mellemrum de seneste mange år.

Og nu lader det altså til at blive realitet.

Den 56-årige skuespiller Dean McDermott oplyser nemlig i et opslag sin Instram-profil, at han og den 50-årige Beverly Hills 90210-stjerne Tori Spelling har valgt at gå hver til sit og lade sig separere.

– Det er med stor sorg og meget, meget tungt hjerte, at Tori Spelling og jeg har valgt at gå hver til sit efter 18 år sammen og fem fantastiske børn og starte hver vores rejse, skriver han i en længere besked på Instagram.

– Vi vil fortsætte med at arbejde sammen som kærlige forældre og guide og elske vores børn gennem denne svære tid, lyder det yderligere.

Parret mødte hinanden under indspilningerne til filmen Mind over Murder og har siden medvirket i flere film og Tv-serier.

Tori Spelling må dog siges at være den absolut mest kendte af de to.



Hendes ansigt blev for alvor kendt, da hun fik rollen som Donna Martin i den legendariske tv-serie Beverly Hills 90210, der tog verden med storm i 90'erne. En serie som hendes far, filmproduceren Aaron Spelling, producerede under sit produktionsselskab Spelling Television.

De to skuespillere blev gift i maj 2006.



Sammen har parret døtrene Stella Doreen på 14, Hattie Margaret på 11 og sønnerne Liam Aaron på 16, Finn Davey på ti og Beau Dean på seks.