Stjernepar går fra hinanden: Forlovelsen brudt

Den amerikanske skuespiller Bella Thorne og den italienske sanger Benjamin Mascolo er gået fra hinanden.

Det bekræfter Benjamin Mascolo med et opslag på Instagram efter flere dages spekulationer fra internationale medier.

'Nu er jeg klar til det næste kapitel i mit liv, og jeg har fuldstændig tillid til, hvad der skal ske, jeg vælger sandhedens sti fremfor alt', skriver Benjamin Mascolo blandt andet på Instagram og tilføjer:

'Jeg lovede mig selv, at jeg ville omfavne den smerte og det ubehag, der kommer med adskillelsen fra den kvinde, jeg elsker mest og altid vil elske, vel vidende at de følelser, vi for en hver pris prøver at undgå, faktisk kan være katalysator for, at en bedre verden kan fødes'.

I det lange opslag sætter Benjamin Mascolo ikke ord på årsagen til, at de to nu ikke længere er et par.

Forlovet på filmset

24-årige Thorne og 28-årige Mascolo fandt sammen i 2019, og for omtrent et år siden friede Mascolo til sin fire år yngre kæreste.

De har tidligere fortalt om, at frieriet foregik i forbindelse med optagelserne til en film, som de begge arbejdede på.

Bella Thorne og Benjamin Mascolo så meget forelskede ud til filmfestivalen i Cannes i 2021 kort efter deres forlovelse. Foto: Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

'Jeg skrev et kærlighedsbrev på bagsiden af manuskriptet til filmen. Hen mod slutningen af sidste scene stod hun og kiggede på monitoren sammen med instruktøren og så ... surprise', forklarede Mascolo sidste forår.

Men nu er deres forhold altså slut, og forlovelsen er brudt.

Bella Thorne, der både er kendt som skuespiller, model, danser og sanger og også har gjort sig bemærket på platformen Onlyfans, har endnu ikke kommenteret bruddet offentligt.

