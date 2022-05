Stjernepar går fra hinanden - igen

Den tidligere One Direction-stjerne Liam Payne og hans tidligere forlovede, modellen Maya Henry, er nu for alvor gået fra hinanden.

Parret kunne sidste sommer meddele, at de havde hævet deres forlovelse for derefter at finde sammen igen. Men nu bekræfter en talsperson for Liam Payne over for blandt andre Daily Mail, at det er endegyldigt slut mellem dem.

Det sker, efter at både det britiske medie og flere andre internationale medier har bragt billeder fra en fanprofil på Instagram, der angiveligt viser Liam Payne i tæt omfavnelse med en anden kvinde.

Maya Henry har ikke kommenteret sagen over for hverken Daily Mail eller andre medier, men i kommentarfeltet til opslaget på fanprofilen har hun givet sit besyv med.

'Det her er ikke mig, og det er hårdt nok at vide, at det er sket, uden også at skulle se på det. Det er nok nu', skriver hun.

Liam Payne og Maya Henry gik kortvarigt fra hinanden i sommeren 2021. Foto: Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

Hård tid

Over for magasinet People har Liam Payne tidligere på foråret forklaret, at parret har haft nogle vanskeligheder.

- Jeg tror, at vi gik igennem en masse under covid-19, men jeg føler, at vi er kommet ud på den anden side en smule stærkere, sagde han og slog fast, at de var 'meget, meget glade'.

28-årige Liam Payne og 22-årige Maya Henry har været sammen siden 2018. De flyttede sammen under den første coronanedlukning og blev forlovet i august 2020.

Liam Payne har tidligere dannet par med modellen Naomi Campbell og har et barn med stjernen Cheryl Cole.

Læs også - Så rige er de danske topmodeller