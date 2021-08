Stjernepar går fra hinanden

Kærligheden imellem den amerikanske rapper Nelly og skuespilleren Shantel Jackson er bristet.

De to har været sammen siden 2014, men nu er det altså slut.

Det bekræfter Jackson selv på sin Instagram-profil, da en fan spørger, om de stadig er sammen.

'Nej. Det er vi ikke. Vi er bare venner', skriver den 37-årige skuespiller.

Tidligere har 46-årige Nelly, der blandt andet er kendt for hittet 'Hot in Herre', fortalt, at de to var venner, inden de blev kærester, og at det har gjort deres forhold stærkt.

- Det hjælper at være venner først. Det hjælper alle forhold, sagde Nelly i den forbindelse.

Nelly havde ellers planer om, at han og Shantel Jackson skulle giftes. Foto: Dave Shopland/BPI/Shutterstock

Planlagde frieri

I et interview med ET har Nelly heller ikke tidligere lagt skjul på, at han så en fremtid med Shantel Jackson, og at bryllupsklokkerne ville ringe i den nærmeste fremtid.

- Vi arbejder på det. Når vi ved, hvornår det (et bryllup, red.) bliver, så skal vi nok fortælle jer det, sagde han i den forbindelse.

- Vi har så meget tilfælles. Hun voksede op i bymidten ligesom mig, og hun ved, hvad det vil sige at gå igennem forskellig ting i livet, når du vokser op i bymidten, sagde han videre i interviewet.

Her fortsatte han med at fortælle, at han beundrede Shantel Jackson meget.

- Hun er meget drevet, hun er meget passioneret omkring de ting, hun gør, og hun accepterer ikke bare noget. Hun ønsker altid at gøre det bedre. Og det er det, jeg elsker. Det er præcis det, jeg elsker, siger han.

Men nu bliver der altså tilsyneladende hverken noget bryllup eller en fælles fremtid for det tidligere så lykkelige kærestepar.