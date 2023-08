Stjernepar gift: Det vrimlede med kendisser

Lørdag kimede bryllupsklokkerne i New Jersey for musiker og producer Jack Antonoff og skuespiller Margaret Qualley.

Her sagde de to nemlig ja til at følges ad resten af livet som mand og kone ved et storstilet kendisbryllup, skriver People.

Blandt gæsterne, der var med for at fejre kærligheden mellem den 28-årige skuespiller og den 39-årige forsanger i Bleachers, var blandt andre popstjernerne Taylor Swift og Lana Del Rey og skuespillerne Channing Tatum og Zoë Kravitz.

Selvfølgelig var også brudens kendte forældre, skuespiller Andie MacDowell og musiker Paul Qualley, til stede for at fejre deres datter.

Margaret Qualley er datter af Andie MacDowell. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Margaret Qualley og Jack Antonoff fandt sammen om sommeren i 2021. I maj 2022 bekræftede de, at de var blevet forlovet.

Margaret Qualley, der er kendt fra film som 'Maid' og 'Once Upon a Time... in Hollywood', har ifølge People tidligere dannet par med komiker Pete Davidson og skuespiller Shia LaBeouf.

Jack Antonoff, der i sit arbejde som musikproducer blandt andet har arbejdet med Taylor Swift, Lorde og Lana Del Rey, blandt andre har dannet par med 'Girls'-stjernen Lena Dunham.