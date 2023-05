Stjernepar hemmeligt gift

Det er ikke længe siden, det kom frem, at skuespillerparret Kate Bosworth og Justin Long var blevet forlovet.

Nu har de på bogstaveligste vis taget næste skridt i forholdet og er blevet gift i al hemmelighed.

Det afslørede Justin Long ifølge Entertainment Tonight for nylig i sin podcast 'Life is Short', hvor han fortalte om optagelserne til gyserfilmen 'Barbarian', hvor han og Kate Bosworth spillede over for hinanden.

- Det var der, jeg virkelig begyndte at forelske mig i min nu hustru. Hun kom på besøg, og jeg jeg har aldrig haft det godt med besøg på settet. Jeg vil gerne adskille det fra mit forhold. Men ja, jeg elskede at have hende der, og vi havde bare den mest magiske tid sammen, fortæller han i podcasten og tilføjer:

- Det hjalp mig at have hende der. Hun hjalp mig med scenerne. Det var det bedste.

Parret blev forelskede under optagelserne til filmen 'Barbarian', som havde premiere sidste år. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Viste ring frem

Ifølge Entertainment Tonight har også Kate Bosworth på sin egen stilfærdige måde bekræftet ægteskabet.

Mediet spottede nemlig mandag, at hun under en såkaldt live på Amazon havde en ring på ud over forlovelsesringen. Hverken 44-årige Justin Long eller 40-årige Kate Bosworth er dog vendt retur på mediets efterspørgsel på en kommentar.

Da parret tidligere på året offentliggjorde, at de var forlovet, fortalte Justin Long dog i sin podcast om frieriet:

- Det var et øjeblik, hvor det bare føltes så organisk, og det føltes forbundet med noget meget, meget dybt, dybt personligt, og så kom det ud på en meget organisk måde, lød det fra Long.

Kate Bosworth er kendt for film som 'Blue Crush' og 'Superman Returns', mens Justin Long kendes fra 'Die Hard 4.0' og 'Galaxy Quest'.