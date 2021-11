Stjernepar hylder dansk virksomhed

Den verdensberømte sangerinde Alicia Keys og hendes mand, musikproduceren Kasseem Dean, har et mildest talt imponerende hjem.

Det viser de frem for 'Architectural Digest', der på YouTube har hele 4,82 millioner abonnenter.

1,8 millioner af dem har i skrivende stund kigget forbi videoen fra 2. november, hvor parret udover at vise rundt i deres imponerende palæ såmænd også vælger at rose et dansk brand til skyerne. For den reklame, som Bang & Olufsen får med på vejen, kan næppe købes for penge.

- Jeg elsker teknologi, indleder Kasseem Dean, der som musikproducer kalder sig Swizz Beatz.

- Så vores nye fjernsyn fra B&O er for sindssygt sammen med skulpturerne i rummet, fortæller han.

Og han er tydeligvis vild med det danske brand.

- Alt lyd i huset er B&O, siger han og bryder ud i et grin:

- Det kan være, at de burde betale mig nu.

Alicia Keys. Foto: Ritzau Scanpix

Det mener Alicia Keys er en glimrende idé.

- Det burde de uden tvivl, siger hun, inden manden runder af:

- De burde betale os. Vi har brugt mange penge hos jer, siger han henvendt til Bang & Olufsen.

Og det kan der være noget om.

Se og Hør har gransket udstyret i parrets hjem, og det viser, at fjernsynet alene koster mindst 113.000 kroner, mens et sæt højtalere af dem, som Alicia Keys og Kasseem Deam har i stuen, har en startpris på 625.000 kroner for et sæt.

Du kan se parrets hjem her.