Stjernepar i kæmpe kovending: Beklager

Man har et standpunkt, til man taget et nyt. Eller til man havner i massiv modvind!

Og modvind af hård styrke er lige præcis, hvad stjerneparret Ashton Kutcher og Mila Kunis er havnet i, efter at de, kort før deres tidligere kollega Danny Masterson modtog en dom på mindst 30 års fængsel for voldtægt, sendte støttebreve for at bakke ham op.

I en video på Instagram beklager de to skuespillere nu deres støtte.

- Vi er opmærksomme på den smerte, der er på grund af de karakterbreve, vi skrev på vegne af Danny Masterson, siger Ashton Kutcher blandt andet i videoen.

Mila Kunis overtager og siger, at parret støtter ofrene og historisk set altid har støttet ofre.

Annonce:

- Brevene er ikke skrevet for at sætte spørgsmålstegn ved retssystemet eller gyldigheden af juryens kendelse', siger Mila Kunis, inden parret forklarer, at det var Danny Mastersons familie, der bad dem om at komme med en beskrivelse af den kollega, de har kendt i 25 år.

I støttebrevene, som Ekstra Bladet tidligere har omtalt, beskriver Ashton Kutcher og Mila Kunis blandt andet Masterson som en rollemodel.

– Han har nærmest vært som en bror for mig, altid nærværende og meget omsorgsfuld, skrev Mila Kunis blandt andet i sit brev.

Danny Masterson, der er kendt for sine roller som Steven Hyde i 'That 70's show' samt Jameson 'Rooster' Bennett i 'The Ranch' blev torsdag idømt minimum 30 års fængsel.

Den 47-årige skuespiller blev i retten i Los Angeles fundet skyldig i at have voldtaget to kvinder i sit hjem i Hollywood. Begge voldtægter skulle være sket for mere end 20 år siden.

Danny Masterson medvirkede i 'Thas 70's Show' med Hollywood-parret Mila Kunis og Ashton Kutcher. Foto: Wade Payne/Ritzau Scanpix

Danny Masterson blev idømt straffen '30 years to life', hvilket betyder, at han skal sidde fængslet i minimum 30 år, før han kan søge om prøveløsladelse. Der er dog ingen garanti for, at han kommer ud efter de 30 år.

Anklagen mod Masterson har hele tiden været, at han skulle have begået seksuelt overgreb mod tre anonyme kvinder i perioden 2001-2003. Han blev altså fundet skyldig i to af dem.

Alle tre kvinder er tidligere medlemmer af religionen 'Scientology', som Danny Masterson har været, og stadig er, en del af.

Bag lukkede døre - kom med ind i Scientologys danske afdeling.