Stjernepar med kæmpe overraskelse

Stjerneskuespilleren Ewan McGregor kan nu kalde sig far til fem.

Den 50-årige skuespiller og hans 36-årige kæreste, skuespiller Mary Elisabeth Winstead, er nemlig i al hemmelighed blevet forældre.

Parret har på intet tidspunkt annonceret graviditeten offentligt, og Mary Elisabeth Winstead er samtidig heller ikke blevet fotograferet med en voksende mave af pressen på noget tidspunkt.

Men nu bekræfter to af McGregors døtre på deres Instagram-profiler, at der rigtig nok er kommet et lille nyt familiemedlem til verden.

'Velkommen til verden, lillebror. Tillykke til min far og Mary - dette er den største gave,' skriver den ældste af døtrene, 25-årige Clara McGregor, på Instagram til et billede, hvor hun holder den lille ny i sine arme.

Også lillesøster Esther McGregor har delt nyheden.

'Jeg mødte min lillebror, mens jeg lignede en pirat. Det kan anbefales! Velkommen til familien, lille Laurie,' skriver Esther til et billede, hvor hun holder sin lillebror i sin favn.

Mange lykønskninger

Under billedet vælter det ind med lykønskninger til de stolte storesøstre fra de overraskede fans.

Parret er gået meget stille med dørene i forhold til graviditeten. Foto: David Livingston/Getty Images

Sammen med produktionsdesigneren Eve Mavrakis, som han var gift med i 22 år, har Ewan McGregor, der blandt andet er kendt fra 'Star Wars', ud over Esther, Clara også to sønner.

McGregor og Winstead mødte hinanden under indspilningerne af 'Fargo' i 2016, mens de begge stadig var gift.

Siden blev de dog begge skilt og fandt kærligheden hos hinanden.