Stjernepar med stor nyhed: Venter barn nummer tre

Claire Danes og Hugh Dancy har været igennem det hele to gange før, men inden længe står den igen på bleskifte og barnegråd hjemme hos skuespillerparret.

Den 43-årige 'Homeland'-stjerne er nemlig gravid og venter parrets tredje barn. Det bekræfter en repræsentant for parret over for People.

Der bliver ikke oplyst, hvornår det nye familiemedlemmer er sat til at komme til verden, eller om parret kender kønnet på deres tredje barn.

Claire Danes og Hugh Dancy, 47, blev gift i 2009 og har i forvejen to sønner - en på ti år og en på fire år.

Hun er især kendt fra tv-serien 'Homeland', hvor hun spillede hovedrollen Carrie Mathison - en rolle, der gav hende to Emmy-priser og to Golden Globes. I 2015 blev hun anerkendt med en stjerne på Hollywods Walk of Fame.

I slutningen af 2022 kunne hun opleves i serien 'Fleishman Is in Trouble', der netop har fået hende nomineret til en Golden Globe for bedste kvindelige birolle.

Hugh Dancy har også en række store roller på sit cv. Blandt andet vil mange danskere formentlig kende ham fra tv-serien 'Hannibal', hvor han i rollen som Will spillede over for Mads Mikkelsen.

Desuden har han medvirket i større eller mindre roller i film og serier som 'Confessions of a Shopaholic', 'Black Hawk Down', 'King Arthur', 'Homeland' og 'Law & Order'.

7. november var parret sammen på den røde løber, og her stod det i hvert fald klart, at Claire Danes ikke var højgravid. Men det er altså stadig uvist, hvor langt henne hun er. Foto: Charles Sykes/Ritzau Scanpix

