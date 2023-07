Stjernepar overfuset

Megan Fox var genstand for et potentielt slagsmål torsdag aften, da en mand slog ud efter kæresten

En hyggeaften for Megan Fox og kæresten Machine Gun Kelly endte ud i at blive ligesom en tur i byen i provinsen en lørdag nat.

Parret blev fanget midt i slagsmål, hvor en mand valgte at slå ud efter rapperen, der bærer det borgerlige navn Colson Baker.

Bodyguarden forsøgte efterfølgende at afbryde slagsmålet, og her blev Megan Fox simpelthen brugt som skjold imellem de to.

Kæresten var dog hurtig til at fjerne hende fra orkanens øje, og på en video på Twitter kan man se, hvordan de nonchalant forsøger at forsvinde fra situationen.

Parret har endnu ikke selv reageret eller kommenteret på hændelsen, der efterlod mange læsere og twitter-brugere i chok.

Parret haft mange op- og nedture i forholdet, og senest har der været rygter om utroskab. Foto: John Palmer/Ritzau Scanpix

Spekulationer i forholdet

Der blev spekuleret gevaldigt i kendisparrets forhold, da Megan Fox tidligere på året slettede sin profil på Instagram, efter hvad der lignede beskyldninger om utroskab mod hendes forlovede, rapper Machine Gun Kelly.

Megan Fox vendte hurtigt retur til det sociale medie, hvor hun manede spekulationerne til jorden og satte pressen og de sociale mediebrugere på plads.

De er dog på det seneste blevet set på en del dates sammen i det offentlige.

Inden hun tabte sit hjerte til rapperen, dannede hun bar med Austin Green, med hvem hun har tre børn med.

I maj 2020 kunne de annoncere, at de skulle skilles.