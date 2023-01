Stjernepar skal giftes: - Jeg er ærligt talt i chok

Bryllupsplanlægningen kan for alvor gå i gang for Sharelle Rosado og Chad Johnson.

Sidstnævnte, der bedre er kendt som 'Ochocinco' med henvisning til, at han spillede i nummer 85 i NFL, gik nemlig på knæ lørdag aften, og 35-årige Sharelle Rosado sagde ja.

Det fortæller parret til People.

- Jeg er ærligt talt i chok. Jeg har ingen ord. Det var virkelig smukt, og det betød bare alt for mig, at min familie og venner var her for at fejre vores kærlighed, siger hun til mediet.

Sharelle Rosado er kendt fra Netflix-realityserien 'Selling Tampa', der omhandler en gruppe ejendomsmæglere i Tampa-området, mens Chad Johnson havde en lang og flot karriere i NFL.

Hans bedste år var især fra 2001 til 2010 for Cincinatti Bengals, hvor den nu 44-årige wide reciever seks gange blev udtaget til Pro Bowl - en opvisningskamp mellem ligaens største stjerner.

Chad 'Ochocinco' Johnson stoppede karrieren i 2012. Her ses han i 2019. Foto: AP Photo/Stephen Brashear/Ritzau Scanpix

Frieret kom som et stort chok for Sharelle Rosado, men hun var aldrig i tvivl om svaret.

- I mit hjerte har jeg altid vidst, at det var meningen, at det skulle ske, men nu, hvor det er officielt, er det endnu mere specielt, end jeg nogensinde kunne have drømt om, siger hun.

Chad Johnson og Sharelle Rosado blev sidste år forældre sammen, da de fik datteren Serenity 'Hurricane' Paula Johnson. Det var den tidligere NFL-spillers ottende barn, mens det var realitystjernens fjerde.