Stjernepar venter barn

Stjerneparret, der har været sammen siden 2010 skal være forældre på ny. Det skriver Rosie Huntington-Whiteley på sin Instagram ifølge PageSix.com.

Huntington-Whiteley, der er mest kendt for sin tid som Victoria Secret model lagde en Instagram-profil story ud, hvor hun viste sin baby bule frem i en stram hvid kjole.

- Taaa daahhh !! #round2, skrev Huntington-Whiteley på billedet.

Parret blev med det samme lykønsket af flere af deres tætte venner, blandt andet modellen Poppy Delevingne.

Huntington-Whiteley og Statham har en 4-årig søn, der hedder Jack Oscar. Han kan af gode grunde se frem til at blive storebror.

Helt nede på jorden

Der er 20 års forskel på de to kendisser, men det påvirker ikke deres kærlighedsliv. De to har nemlig fået et ry om at være Hollywoods mest nede på jorden kendispar.

- Vi vil hellere bare flyde rundt i poolen, og drikke os fulde fremfor at tage ud i byen, har Jason Statham tidligere udtalt til herremagasinet Esquire.

Den 54 årige skuespiller er kendt for sin medvirken i en række populære actionfilm, herunder Transporter filmene, 'The Italian Job' og 'Fast & Furious'.

Huntington-Whiteley har udover sin model-karriere medvirket i blandt 'Transformers 3' og 'Mad Max'.