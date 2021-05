Stjernepar venter første barn

Little Mix-sangerinden Perrie Edwards og fodboldspilleren Alex Oxlade-Chamberlain glæder sig til at blive forældre

Glæden er stor hjemme hos Perrie Edwards og Alex Oxlade-Chamberlain.

Den 27-årige sangerinde fra den succesfulde britiske pigegruppe Little Mix er nemlig gravid. Det fortæller hun i et opslag på Instagram, hvor hun har delt et billede af sig selv og sin jævnaldrende kæreste, der til daglig er professionel fodboldspiller hos Premier League-klubben Liverpool.

'Så glad for at være på denne vilde rejse med min soulmate. Mig + ham = dig. Vi kan ikke vente med at møde dig, baby Ox, skriver hun med henvisning til kærestens kælenavn, Ox.

Perrie Edwards har tidligere været forlovet med One Direction-stjernen Zayn Malik, men det forhold gik i stykker i 2015. Året efter blev hun kædet sammen med Alex Oxlade-Chamberlain, og i januar 2017 stod de så frem som kærester efter længere tids rygter.

I 2019 flyttede parret sammen, og i januar i år købte de sammen et hus til 32,7 millioner kroner, og det ser altså ud til at være her, de skal stifte familie sammen.

Det vides ikke, hvornår det nye familiemedlem kommer til verden.

Alex Oxlade-Chamberlain har spillet for Liverpool siden 2017, hvor den engelske landsholdsspiller blandt andet har været med til at vinde Premier League og Champions League. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Babyboom

Little Mix blev dannet i 2011 i forbindelse med den britiske udgave af 'X Factor', hvor de blev den første gruppe, der vandt. Siden opnåede de stor succes på hitlisterne og har solgt mere end 60 millioner plader verden over.

Samtalerne i den britiske pigegruppe kan meget vel komme til at handle om bleskift og babyer i den kommende tid.

For få dage siden offentliggjorde Leigh-Anne Pinnock nemlig også, at hun er gravid og venter sit første barn med sin forlovede, fodboldspilleren Andre Gray.