Stjerneparrets hemmelighed: Vi lavede en pagt

41 år som ægtefolk er det indtil videre blevet til for filmstjernen Samuel L. Jackson og Broadwayskuespilleren LaTanya Richardson - henholdsvis 73 og 72 år.

Og parret agter at blive sammen til døden dem skiller. Det aftalte de nemlig, da de mødtes på college og blev kærester. Her indgik de en pagt om at blive sammen - uanset hvad.

Det fortæller stjerneparret i et interviiew med People.

- I begyndelsen sagde vi altid, at den mest revolutionerende ting, sorte mennesker kunne gøre, var at blive sammen, og opdrage deres børn med udganspunkt i den kerne det er at have en far og en mor, eftersom mange kan lide at lade som om, det ikke er dynamikken i den afroamerikanske familie. At der bare er børn herude, som bliver opdraget af kvinder alene, hvilket vi ved ikke passer, siger LaTanya RIchardson og fortsætter:

- For at ændre denne fortælling, besluttede vi at sige, 'Vi vil blive sammen uanset hvad. Vi finder ud af det'.

Det har de så gjort. Også når tingene har været problematiske - som da Samuel L. Jackson blev afhængig af stoffer og ikke følelsesmæssigt kunne være der for familien, der tæller parrets i dag 39-årige datter Zoe Jackson.

Det var i starten af 90'erne, og det var LaTanya, hjalp ham med at komme på afvænning.

Og Samuel L. Jackson giver sin hustru æren for at have fået hans liv på ret køl igen.

- Hun gav mig chancen for at blive den mand, jeg skulle være, siger han, hvis karriere efter afvænningen for alvor tog fart med en rolle i Spike Lees film 'Jungle fever' fra 1991.

I dag er han en af de helt store stjerner og publikumsmagneter på lærredet. Men han bryder sig ikke om at blive betegnet som 'Box Office King'.

- At komme fra den bagrund, vi kommer fra, betyder, at vi har lært, at vi ikke er bedre end andre. Et job er et job. Vi har været så heldige at have et job, siger han, der helt kort opsummerer opskriften på et langt og lykkeligt ægteskab:

- Det handler om to mennesker, der respekterer hinanden, elsker hinanden og passer på hinanden.

Sammen er parret lige nu aktuelle som producerende partnere på Apple+-serien 'The Last Day of Ptolemy Grey', hvor Samuel har hovedrollen som en demensramt mand - et meget personligt projekt, da både hans mor og bedstefar havde Alzheimers.