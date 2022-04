Stjerner forsvarer Tyson

I kølvandet på voldsepisoden, hvor temperamentet stak af med 55-årige Mike Tyson, er der nu flere, som viser deres støtte til den pensionerede bokser.

Det skriver New Musical Express.

Mike Tyson gik amok på et fly, da en ung mand ikke kunne lade ham være til trods for vidners forklaringer om, at Tyson til at starte med tålmodigt stillede op til både selfie og hyggesnak.

I blandt dem, som nu støtter Mike Tyson, er Ice-T, Gene Simmons og Jake Paul.

Youtuberen Jake Paul var blandt de første til at annoncere sin støtte til Tyson.

'Hvis du bliver hånet offentligt, som Mike Tyson blev, burde det være lovligt at få et fripas til at smadrer dem. Denne generation tror, at de kan slippe afsted med hvad som helst', skriver Jake Paul på sin Twitter.

Gene Simmons melder sig med på Mike Tysons støttehold og deler Jake Pauls ord, hvortil Simmons skriver 'Enig!'.

Ice-T skriver derimod sin egen Twitter-tekst i forbindelse med sin støtte til Tyson.

Her skriver han blandt andet, at manden, som Mike Tyson slog, er en klovn, der havde glemt, at han ikke sad bag en computerskærm.

Ice-T mener også, at disse 'mothersfuckers' ikke tror, at de vil blive slået i hovedet over deres handlinger.

