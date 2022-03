Stjerner i sorg: 'Fuldstændig knust'

Der er i den grad sorg at spore hos flere musikere, efter nyheden om Foo Figther-trommeslageren Taylor Hawkins død blev annonceret.

Den kun 50-årige musiker blev fundet død på sit hotelværelse i Bogotá.

Dødsfaldet blev bekræftet af bandet på Instagram.

Nu står flere stjerner frem på sociale medier for at fortælle om deres forhold til den nu afdøde rocklegende.

Musikeren Travis Barker fra Blink-182 har delt et billede af Taylor Hawkins.

'Jeg har ikke ord. Det er så trist at skrive det her, og at jeg aldrig skal se dig igen. Jeg glemmer aldrig Laguna Beach, hvor jeg var en skraldemand i et punk rock band, og du var sammen med Alanis. Du kom og så mig spille og sagde til mig: 'Du er en stjerne'. Jeg tænkte, at du var sindssyg, men du gav mig så meget håb. At sige jeg vil savne dig, er slet ikke nok. Til næste gang', skriver den berørte stjerne.

Også musikeren Liam Gallagher har delt en hilsen til Taylor Hawkins.

'Fuldstændig knust over de triste nyheder om Taylor Hawkins. Mine tanker går til hans familie og venner', lyder det.

Også stjernen Brian May fra Queen har skrevet på Instagram.

'Nej. Jeg kan ikke tro det. Knust. Taylor, du var familie for os. Vores ven, vores bror, vores barn. Vi vil virkelig savne dig', lyder det.

Ifølge flere medier var Taylor Hawkins stor fan af Queen og spillede tit deres sange, når han turnerede med Foo Fighters.

Ozzy Osbourne fra Black Sabbath er i den grad også påvirket af dødsfaldet.

Det skriver han på Twitter.

'Taylor Hawkins var virkelig en skøn person og en fantastisk musiker. Mit hjerte, min kærlighed og mine kondolencer til hans kone, børn og familie, band og hans fans', lyder det.

Dødsårsagen er stadig ukendt, og der er endnu ikke meldt nærmere ud om omstændighederne omkring dødsfaldet.

Med i 25 år

Taylor Hawkins har siddet ved trommerne i det verdensberømt band i 25 år, efter han overtog for William Goldsmith tre år inde i bandets levetid i 1997.

Ifølge Sky News ringede han selv til forsanger Dave Grohl, der inden bandets fødsel spillede trommer i et andet legendarisk rockband, Nirvana, da William Goldsmith forlod bandet.

Senere, i sin autobiografi fra 2021, kaldte Dave Grohl ham for sin 'bedste ven og partner in crime', skriver magasinet Rolling Stone.

Inden da havde Taylor Hawkins netop turneret med rockikon og Grammy-sluger Alanis Morisette.