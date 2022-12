Stjerner i stor sorg

Skuespilleren Kirstie Alley, som blandt andet er kendt fra 'Sams Bar', er død i en alder af 71 år efter et kræftforløb.

Det oplyste familien i en udtalelse natten til tirsdag dansk tid.

'Vi er kede af at fortælle jer, at vores fantastiske, seje og kærlige mor er gået bort efter en kamp mod kræft, som først blev blev opdaget, for nylig. Hun var omgivet af sin nærmeste familie og kæmpede med stor styrke. Hun efterlod os med en vished om glæden ved livet og de eventyr, der venter', skrev de.

Skuespillerens død påvirker en lang række Hollywood-stjerner, der nu tyer til deres profiler på de sociale medier.

Deriblandt også hendes medspiller fra de tre 'Det er os der snakker'-film, John Travolta, der begræder sin kollegas død.

Annonce:

'Kirstie var en af de mest specielle relationer, jeg nogensinde har haft. Jeg elsker dig, Kirstie. Jeg ved, vi kommer til at se hinanden igen,' skriver skuespilleren på sin Instagram-profil.

Kelsey Grammer, der var Alleys medspiller i 'Sams Bar', siger i en udtalelse til mediet Variety: 'Jeg har altid tænkt, at sorg over en offentlig person er en privat sag, men jeg vil alligevel sige, at jeg elskede hende.'

Skuespillerkollegaen Selma Blair skriver også på Instagram:

'Hun var sådan en dynamitstang. Sikke en trist nyhed. Må hendes minder være velsignede. Kærlighed'

Kirstie Alley spillede med i 'Sam's Bar', der kørte fra 1982 til 1993. Foto: Ira Mark Gostin/AP

Støttede Donald Trump

Kirstie Alley spillede også sammen med Jamie Lee Curtis i 'Scream Queens' fra 2016. Og den 64-årige 'Halloween'-skuespiller sender også sine tanker til sin afdøde kollega.

Hun refererer i sin afsked også til, at Kirstie Alley støttede Donald Trump under den amerikanske valgkamp i 2020.

Annonce:

'Jeg har lige hørt den triste nyhed, at Kirstie Alley er død. Hun var fantastisk sjov i 'Scream Queen's og en smuk bjørnemor i sit virkelige liv. Hun hjalp mig med at købe onesies (en slags nattøj, red.) til min familie et år til jul. Vi var enige om at være uenige om nogle ting, men vi havde en gensidig respekt og forbindelse. Triste nyheder.'

Skuespillerens død har også fået den tidligere præsident Donald Trump til at udtrykke sin sorg på sit eget medie Truth Social.

'Kirstie var en fantastisk person, der virkelig elskede USA. Hun vil blive savnet!!!'