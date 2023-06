Stjerner langer ud efter Trump: Misbruger monolog

To prominente Hollywood-stjerner skal ikke bede om at blive (mis)brugt i Donald Trumps politiske kampagne

Om de selv har sat krydset ved den tidligere præsident, ved kun stemmeboksen.

Men de amerikanske skuespillere Matt Damon og Ben Affleck er i hvert fald ikke meget for at lægge stemmer til Donald Trumps politiske rejse mod et muligt genvalg i 2024.

Lørdag delte den amerikanske præsident en video med politiske højdepunkter og MAGA-fans i massevis på sit eget sociale medie, Truth Social. En noget storslået, nogen ville sige cheesy, produktion med strygere og hele baduljen.

Problemet er dog, at monologen, der kører gennem hele videoen, stammer fra Damon og Afflecks nye film, 'Air', og den har ekspræsidenten vist ikke lige fået lov til at bruge.

Det skriver filmmediet Deadline.

Se det udskældte opslag herunder:

Vidste ingenting

Monologen handler om storhed, og den ligger ellers lige til højrebenet for Trumps 'Make America Great Again'-kampagne.

Men i en udtalelse fra en talsperson for de to skuespillere lyder budskabet utvetydigt, at Trump skal holde fusserne væk.

'Vi havde ingen forhåndsviden om dette, vi har ikke givet samtykke til, godkendt eller accepteret, at billeder eller lyd fra 'Air' bliver genbrugt af Trump-kampagnen som en politisk reklame, eller til anden brug', lyder det blandt andet i udtalelsen fra talspersonen.

På trods af den klare udmelding, har Trump i skrivende stund endnu ikke fjernet den omtalte video fra sin Truth Social-profil.