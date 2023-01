Stjerner på stribe: Fortyder nøgenscener

De seneste år har instruktører instrueret pikante nøgenscener i Hollywood-film, og det har også fået flere amerikanske og britiske skuespillerinder til at gå ind i debatten om nødvendigheden af nøgenscener i film.

Den prisvindende skuespillerinde Kate Winslet er bedst kendt for sin rolle Rose i filmen 'Titanic'. En af de mest berømte scener i filmen er, da Rose klæder sig nøgen for at posere for Jack, der spilles af Leonardo DiCaprio.

Selvom det er en af filmens mest berømte scener, så hader Kate Winslet hvert sekund af at være nøgen i film, også den scene. Men hun følte sig ung og presset til at optage den.

Kate Winslet var ung, da 'Titanic' blev optaget, og hun følte sig presset til at smide tøjet i filmen. Foto: Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

Og hun er ikke den eneste skuespillerinde, der fortryder at have poseret nøgen i film. Stribevis af kvindelige stjerner fortryder den dag i dag, at de har smidt tøjet på foran et kamera.

Det er ikke nødvendigt

Også Emily Blunt, der smed alt tøjet i 'My summer of love', fortæller til Telegraph, at hvis hun kunne gå tilbage i tiden, havde hun ikke gjort det. Hun mener ikke, at nøgenscener altid er nødvendige.

- Det handler ikke om moral, men om hvorvidt scenerne er nødvendige for filmen, siger hun.

Emily Blunt. Foto: Andy Kropa/ Ritzau Scanpix

Amanda Seyfried, der blev populær for sin rolle i filmen 'Mean Girls', fik sit store gennembrud i 2004. I et interview med magasinet Porter fortæller hun om, hvordan hun som 19-årig følte sig presset til at optage nøgenscener på et filmset, og at hun ville ønske, at der dengang havde været intimkoordinatorer tilknyttet.

- Jeg var 19 år og gik rundt uden undertøj på - det skete faktisk. Hvordan kunne jeg lade det ske? Det ved jeg godt: Jeg var 19 år, jeg ville ikke gøre nogen sure, og jeg ville gerne beholde mit job. Det var derfor.

Amanda Seyfried følte sig presset til at smide tøjet. Foto: Michael Tran/ Ritzau Scanpix

