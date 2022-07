Stjernerapper: Har kroniske smerter

Kodak Blacks advokat hævder, at rapperen har recept på de piller, han blev anholdt for at være i besiddelse af

I sidste uge blev den amerikanske rapper Kodak Black anholdt i Fort Lauderdale, Florida, hvor politiet kunne registrere en stærk duft af marihuana og 31 piller af det morfin-lignende stof oxycodon.

Rapperen blev derfor sendt direkte i brummen, hvor han siden blev løsladt mod kaution med en sigtelse for besiddelse af et stof uden tilladelse og dernæst for handel med oxycodon.

Men nu maner hans advokat, Bradford Cohen, til besindighed. Han hævder nemlig over for TMZ, at der ikke er noget at komme efter.

Ifølge advokaten har Black tilladelse til at have pillerne, som han benytter som smertestillende efter et skyderi i februar, hvor han blev ramt. Siden skulle han have lidt af kroniske smerter, hvorfor han har recept på pillerne.

Ydermere hævder Kodak Black at være blevet overfaldet af fængselsvagter, før Donald Trump benådede ham i sine sidste dage som præsident, hvilket også skulle give ham gener.

Annonce:

Cohen siger til mediet, at han har sendt bevis for Kodak Blacks tilladelse til at være i besiddelse af oxycodon videre til anklageren i sagen, så man kan få den lukket.

Skudt i benet

Rapperne har haft et kontroversielt 2022. I februar kom det frem, at en Justin Bieber-efterfest i det vestlige Hollywood tog en noget dramatisk drejning, da fire personer blev ramt af skud ude foran festen.

En af de ramte var Kodak Black, som siden blev set forlade et hospital i Los Angeles med hjælp fra en rollator, skriver TMZ.

Ifølge TMZ blev han skudt i benet, efter et håndgemæng brød ud foran en natklub ved navn The Nice Guy omkring klokken 2.45, hvor rapperne Kodak Black, Gunna og Lil Baby befandt sig på gaden. Der blev affyret hele ti skud, hvoraf et af dem altså ramte Black.