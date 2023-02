Stjernes far kørt på hospitalet

Robbie Williams' far, Pete Conway, måtte en tur på hospitalet efter et slemt fald, hvor han brækkede rygsøjlen

'Jeg har haft bedre dage'.

Sådan lyder det fra Robbie Williams' far, Pete Conway, i et Twitter-opslag.

'Jeg faldt i går og brækkede en knogle i min rygsøjle (ja, det gør ondt)' skriver han.

Rockstjernens far måtte tirsdag med ambulancen på hospitalet efter et fald, der resulterede i en brækket rygsøjle.

Pete Conway er jævnligt dukket op på scenen og har sunget duet, når hans søn, Robbie Williams, var på tour.

Far-Pete har også været med sønnike i Danmark, når han har fyret numre som 'Candy' og 'Rock DJ' af i vores lille kongerige.

- Jeg er ikke med ham over det hele, men jeg følger ham så tit, jeg kan, fortalte han i 2006, da han var med sin søn i København.

Robbie Williams afslørede i 2020 i et interview med The Mirror, at faderen havde fået en parkinsons-diagnose. Diagnosen har siden betydet, at det ikke længere er muligt for Pete Conway at rejse rundt med sin søn.

Robbie Williams er lige nu på tour og skal optræde 26. og 27. februar i henholdsvis Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.