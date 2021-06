Stjerneskuespiller måtte føde i bilen: - Der var ikke plads til panik

Det var bestemt ikke udramatisk, da 'Pretty Little Liars'-stjernen Troian Bellisario skulle føde sin anden datter.

Det fortæller hun sammen med 'Suits'-skuespilleren Patrick J. Adams, som hun er gift med, i podcasten 'Katie's Crib'

Parret forklarer, at deres andet barn blev født i bilen, fordi de to ikke nåede op på hospitalet.

De to havde nemlig i starten ikke troet, at fødslen ville gå så stærkt, da veerne startede.

- Jeg begyndte at få rigtig mange smerter, og jeg kunne nærmest ikke side sidde i bilen, fortæller Troian om turen mod hospitalet.

Da Patrick Adams endelig kom frem til hospitalet i Los Angeles, kunne de godt se, at situationen var ved at være ret kritisk.

- Så snart jeg havde parkeret, begyndte hun at skrige. Jeg drejer mit hoved rundt, og Troian er allerede nede på gulvet op knæ, og det er meget voldsomt.

Gik pludseligt stærkt

Patrick forklarer, at han prøvede at få en sikkerhedsvagt til at hjælpe, men at personen mente, at nok overdrev en smule.

- Så snart jeg så åbner bildøren igen, er Troian i gang med et af sine fantastiske brøl.

På det tidspunkt kaldte Troian på sin mand og fortalte ham, at babyen var på vej, og at hun ikke kunne finde en komfortabel måde at være på med benene, og hun skreg, at Patrick skulle fjerne hendes bukser.

- Så hun er på alle fire, og hendes numse er mod vinduet, hendes numse er lige ved mit hoved, og jeg tager hendes bukser ned, og babyens hoved er der bare med det samme.

Patrick Adams og Troian Bellisario, da de var med til prins Harry og Meghans bryllup i 2018. Foto: Ian West/Ritzau Scanpix

Tog selv imod

Patrick Adams havde derfor ikke andet valg end at tage imod barnet selv.

- Der var ikke plads til at gå i panik. Du bliver bare nødt til at tage dig af situationen.

Mens babyen kom længere og længere ud, tjekkede faderen, om navlestrengen var rundt om halsen.

Ifølge skuespilleren tog hele fødslen kun tre minutter.

- Så snart hun var ude, og jeg tog hende op, begyndte hun at græde og skrige, fortalte Patrick.

- Jeg kigger lige over min skulder, mens jeg er på alle fire, og jeg ser Patrick holde hende, og hun græder, og jeg tænker bare, at hun er i live, og hun er okay, hun trækker vejret, fortæller Troian om det intense øjeblik.

Holdt graviditeten privat

Troian og Patrick annoncerede på Instagram, at de havde fået endnu en datter, og det kom bag på fans, da hun slet ikke havde vist billeder af sin graviditet på de sociale medier.

- Ms Elliot Rowena Adams kom til verden 15. maj under de vildeste omstændigheder. En helt ny æra for den her familie. Velkommen, min elskede, skrev skuespilleren.

Da skuespillerparret ventede deres første barn var det ikke skjult for offentligheden indtil datterens ankomst.

Til gengæld holdt de Auroras navn hemmeligt, indtil hun var et år. Parret mødte hinanden i 2009 under optagelserne til 'Equivocation'. De blev forlovede i 2014 og gift i 2016.