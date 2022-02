Stjerneskuespiller: Værgemål skal ophøre helt

Amanda Bynes har været under værgemål i næsten ni år, da hun blev anset for ikke at kunne tage vare på sig selv

Alt har en ende - også værgemål.

Hollywood-stjernens advokat, David A. Esquibias, udtrykker over for People, at han mener, at hendes tilstand er forbedret. Og derfor er det angiveligt på tide at fjerne Amanda Bynes' mor som hendes værge, påstår han.

'Amanda ønsker at afslutte sit værgemål. Hun mener, at hendes tilstand er forbedret, og at rettens beskyttelse ikke længere er nødvendig,' fortæller han til mediet.

Mor indsat som værge

Den 35-årige 'She's the man'-skuespillers mor, Lynn, blev midlertidig værge for sin datter i august 2013, efter at Bynes angiveligt satte ild til en indkørsel. I 2014 blev værgemålet forlænget igen.

I september sidste år blev en statusrapport vedrørende Bynes' helbred indgivet og godkendt af en domstol i Californien, hvor datoen for næste evaluering blev sat til januar 2023. Stik imod daværende forlydender udtaler advokaten, at hendes værgemål ikke vil blive forlænget til 2023.

'Den er åben fra dag til dag. En statusrapport vedrørende hendes helbred og trivsel blev for nylig indgivet og godkendt af domstolen. Ifølge loven skal den næste statusrapport udsendes om to år. Hendes værgemål ophører, når det ikke længere er bekvemt for Amanda,' sagde han.

Esquibias sagde i april sidste år, at hun 'klarede sig fantastisk' forud for sin 35-års fødselsdag: 'Hun bor ved stranden, går i skole og nyder meditation'.

Forlovet og lykkelig

Skuespillerinden annoncerede sin forlovelse med Paul Michael på valentinsdag i 2020. De to mødte hinanden på en afvænningsklinik i slutningen af 2019.

Amanda Bynes gjorde sit store gennembrud i slutningen af 90'erne og op gennem 00'erne, indtil hun i 2010 valgte at indstille sin karriere som skuespiller.

Det gjorde hun blandt andet på grund af psykiske problemer og problemer med stofmisbrug.

I 2019 blev hun uddannet ved Fashion Institute of Design and Merchandising i Californien.