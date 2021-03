Stjerneskuespillers far død med corona

'Fifty shades of grey'-skuespilleren Jamie Dornan har mistet sin far.

Jim Dornan blev 73 år.

Den kendte fødselslæge og gynækolog døde med corona.

Det skriver BBC og People.

Jim har tidligere i sit liv også kæmpet med leukæmi, som han blev diagnosticeret med i 2005.

Han døde i de Forende Arabiske Emirater.

Ud over arbejdet som læge var Jim Dornan skuespiller som sin søn.

De to spillede over for hinanden i filmen 'The Fall'.

Jamie Dornan har tidligere mistet sin mor til kræft, da han kun var 16 år gammel.

Han har endnu ikke udtalt sig om faderens død.