Største nogensinde: Rekordstor erstatning for hævnporno

Aldrig har en domstol i Storbritannien dømt en person til at betale SÅ stort et beløb i erstatning for ulovlig deling af en sexvideo. Realitystjernen Stephen Bear må punge ud med 1,8 mio. danske kroner

Den fængslede britiske tv-personlighed Stephen Bear, som vandt 'Celebrity Big Brother' i 2016, skal betale et rekordstort beløb i erstatning til 'Love Island'-realitystjernen 28-årige Georgia Harrison.

Det har en domstol nu bestemt, skriver The Independent.

Det sker efter Bear delte en hævnpornovideo online af parret, der har sex i en have.

Stephen Bear er således blevet dømt til at betale sin tidligere partner 207.900 pund svarende til lidt over 1,8 millioner danske kroner i erstatning.

Georgia Harrison er både model, influencer og realitydeltager. Hun er dog ikke pornoskuespiller, så derfor ville hun ikke finde sig i, at eks-flammen delte en sexvideo med hende. Foto: Splashnews/Ritzau Scanpix

Han blev i marts i år fængslet i 21 måneder for voyeurisme og for to anklager om at afsløre private, seksuelle fotografier og film.

For de uindviede betyder voyeurisme en trang til at belure andres afklædning eller seksuelt betonede handlinger.

Du kan se Bear fra en fanprofil herunder. Artiklen fortsætter efterfølgende ...

Vil donere

Tallet er opsigtsvækkende.

Der er således tale om det højeste beløb, der nogensinde er blevet tilkendt i Storbritannien i en sag om misbrug af billeder og video. Det er samtidig en af de største erstatninger nogensinde for krænkelse af privatlivet, når der 'kun' er tale om et enkeltstående tilfælde.

Ifølge The Independent vil Georgia Harrison donere en del af erstatningsbeløbet til velgørende organisationer, som har hjulpet hende i en hendes kamp mod retfærdighed - en kamp, der har tæret på hende mentalt og fysisk.

Modellen har tidligere afsløret, at hun udviklede cyster og senere gik i septisk chok efter at have opdaget Bears forbrydelse.

Delt på OnlyFans

Stephen Bear, der ud over 'Celebrity Big Brother' er kendt for at optræde to gange i britisk 'Ex on the Beach' og tv-debuten i 'Shipwrecked: The Island', havde sex med Harrison i sin have i august 2020, hvor overvågningskameraer optog seancen.

Harrison anede dog ikke, at hun blev filmet. Det skulle hun dog komme til.

Bear delte senere videoen på sin OnlyFans-konto og tjente angiveligt mere end 2.000 pund på sin brøde.

Det skete på trods af, at Harrison, da Bear viste hende optagelserne, havde advaret ham og sagt, at 'han aldrig måtte sende det til nogen'.