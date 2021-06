Støtte fra uventet kant: - Det er uacceptabelt

Popstjernen Christina Aguilera tager nu bladet fra munden og kommer officielt med sin støtte til sin tidligere Mickey Mouse Club-kollega Britney Spears.

Det til trods for, at de ikke længere har kontakt med hinanden.

Det sker i et opslag på Twitter.

'De sidste par dage har jeg tænkt meget på Britney og alt det, hun går igennem. Det er uacceptabelt, at en eneste kvinde, eller menneske, som ønsker at være i kontrol over deres egen skæbne, ikke har mulighed for at leve deres liv, som de ønsker'', skriver Aguilera i tweetet og fortsætter:

'At blive lukket munden på, ignoreret, mobbet eller nægtet adgang til støtte fra dem, der er tættest på dig, er det mest nedværdigende og sårende nogensinde. Den mentale og følelsesmæssige skade, det her kan føre til hos et menneske, er ikke noget, man skal tage let på.'

Christina Aguilera sender nu sin støtte til sin tidligere kollega Britney Spears. Foto: Privat

Chokerede i retten

Udmeldingen kommer, efter Britney Spears' forklaring i retten forleden har skabt chokbølger verden over.

Under retsmødet tryglede den 39-årige popstjerne om at få sit liv tilbage, efter hun siden 2008 har været underlagt et værgemål af sin far, James Spears. Popstjernen forklarede blandt andet, at værgemålet har betydet, at hun har været tvunget til at tage medicin, ikke at gifte sig eller få flere børn, selvom hun inderligt ønsker det.

Netop det har sat tankerne i gang hos 40-årige Aguilera.

'Alle kvinder skal have ret til deres egen krop, deres eget reproduktive system, deres eget privatliv, deres egen plads, deres egen heling og deres egen lykke', lyder det fra Aguilera i tweetet.

Spears og Aguilera har ved flere lejligheder optrådt sammen. Her ses de sammen til MTV VMA. Foto: Jeff Kravitz/Getty Images

Har levet uden medfølelse

Aguilera fortæller, at hun den seneste tid er blevet meget påvirket af at høre om sagen i medierne.

'Jeg er ikke den, der er bag de lukkede døre og denne lagdelte og personlige samtale, som alligevel er offentlig. Alt, jeg kan gøre, er fra mit hjerte at dele på baggrund af, hvad jeg har hørt, set og læst i medierne', skriver hun og fortsætter:

'Desperationen i denne bøn om frihed får mig til at tro, at denne person, jeg engang kendte, har levet uden medfølelse og anstændighed fra dem, der har kontrol over hende'.

Samtidig sender hun en personlig hilsen til Britney.

'Til en kvinde, der har arbejdet under de her betingelser og et pres, man ikke kan forestille sig - jeg lover jer, at hun fortjener alt den frihed, der er muligt, så hun kan leve hendes gladeste liv. Mit hjerte går ud til Britney. Hun fortjener al ÆGTE kærlighed og støtte i verden', lyder det.

Ekstra Bladet har skrevet om Britney Spears' forvandling fra popprinsesse til umyndiggørelse, som du kan læse her.