Støttede kritiseret influencer: Nu lægger han sig fladt ned

Det er historien, der ikke rigtig vil dø i det norske, efter at en af landets største influencere dummede sig gevaldigt for lidt over en uge siden.

Som Ekstra Bladet har beskrevet indgående her og her, lagde Sophie Elise Isachsen, som har næsten 600.000 følgere på Instagram, i forrige weekend et billede ud på det sociale medie - et foto, der forestiller Sophie Elise og en veninde, hvor veninden holder en lille pose med noget hvidt pulver i.

Billedet blev ledsaget af teksten: 'Livet bliver en milliard gange morsommere, hvis bare man er ligeglad.'

Det skabte en kæmpe shitstorm, hvor folk bl.a. har kritiseret influencerens arbejdsgiver NRK, hvor hun laver en ugentlig podcast, for ikke at sanktionere Sophie Elise for at lægge sådan et billede op, når hun er et idoliseret forbillede for børn og unge.

Danby Choi har blandt andet klandret medier og folk generelt for straks at fordømme Sophie Elise for at tage kokain, selv om det er veninden, der står med posen, og når ingen ved, præcis hvad der var i. Han mener desuden, at der er tale om en slags klapjagt på veninden, hvor alt handler om at få hende fyret. Fotos: Ritzau Scanpix

Narko-liberal

Seneste udvikling er, at chefredaktøren på webavisen Subjekt, Danby Choi, har måttet lægge sig fladt ned i sagen.

Han har således høstet stor kritik for i en klumme i eget medie at have luftet sin støtte til Sophie Elise, som han er nær ven med privat.

'Jeg kan bare lægge mig fladt ned og lære af dette til næste gang. Subjekts læsere skal forvente høje presseetiske standarder. (...) Indholdet i mine udtalelser står jeg ved. Jeg har været narko-liberal, så længe jeg kan huske, og er optaget af, at samfundet dømmer folk ud fra bekræftede fakta, hvilket ikke har været tilfældet i denne sag.'

Sådan skriver Daby Choi nu på bagkant i sit eget medie for at imødegå kritikken.

Overfor norske VG uddyber han.

- Jeg står ved alt, jeg har sagt, og støtter ytringsfrihed og narko-liberalisme, men man kommer ikke uden om, at jeg er inhabil og ikke skulle have offentliggjort, hvad jeg gjorde i min egen avis, siger han.