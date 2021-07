Støtter det norske landshold: 'Jeg betaler bøden'

Det vælter ind med reaktioner og støtte til de norske strandhåndboldkvinder, efter de modtog en bøde på 11.000 kroner for at bære 'for lange' shorts i en EM-kamp.

- Kvinder skal bruge bikini. Toppen skal være en tætsiddende sports-bh med dybe udskæringer ved armene. Trusserne må ikke være mere end 10 centimeter på siderne.

Det er regler, som de norske kvinder ikke er tilfredse med, og derfor forsøgte de at sende et signal, da de bevidst bar thights i stedet for bikinitrusser.

Nu har den amerikanske stjerne Pink været ude og kommentere på hændelsen. I et opslag på Twitter støtter hun de norske kvinder.

'Jeg er meget stolt af det norske sandhåndboldhold, der protesterer mod de meget sexistiske regler, der er forbundet med deres uniformer'.

'Det Europæiske Håndboldforbund bør bødes for sexisme. Godt arbejde, piger. Jeg betaler gerne jeres bøde', skriver kunstneren til sine mere end tredive millioner følgere på Twitter.