Støtter fjernelse af Trump fra 'Alene Hjemme'

Macaulay Culkin støtter forslag fra fans om at fjerne Donald Trump fra 'Alene hjemme 2'

Efter Trump blev fjernet fra Twitter og andre sociale medier efter urolighederne ved den amerikanske kongres, har flere 'Alene hjemme'-fans foreslået, at man også klipper ham ud af 'Alene hjemme 2' fra 1992, skriver Independent.

Det forslag bliver nu støttet af den 40-årige barnestjerne Macaulay Culkin, der spillede drengen Kevin McCallister i de populære julefilm.

'Solgt', skriver Culkin kontant til forslaget.

Culkin roste ligeledes en Twitter-bruger, der tog opgaven på sig og 'fjernede' Trump på kreativ vis fra scenen i filmen.

'Mobbede sig med i filmen'

Donald Trump kom med i en scene i 'Alene hjemme 2', efter filmholdet ønskede at filme en scene i hallen til 'The Plaza Hotel', som Donald Trump ejede på tidspunktet.

'Vi betalte for det, men han (Donald Trump red.) sagde, at 'den eneste måde I kan få lov at bruge Plaza er, hvis jeg er med i filmen'', forklarede instruktøren Chris Colombus tidligere til Insider.

'Så vi aftalte at tage ham med i filmen, og da vi viste filmen første gang, skete det mærkeligste: Folk begyndte at klappe, da Trump kom på skærmen,' siger Colombus, der derfor lod Trump forblive i filmen.

40-årige Culkin er 'solgt' på idéen om at fjerne Trump fra 'Alene Hjemme 2'. Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix