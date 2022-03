Støtter Smith: 'Knyt næven næste gang'

En af Will Smiths gode venner, den engelske bokser Anthony Joshua, er stolt af skuespillerens handling under Oscar-uddelingen

Skuespillere, sportsfolk og celebre kendisser har stået i kø for at fordømme Will Smiths syngende lussing til Chris Rock under Oscar-showet natten til mandag.

Her stak skuespilleren - hvis det skulle være gået nogens næse forbi - komikeren en flad, efter han havde lavet en joke om Smiths hustru, Jada Pinkett Smiths, skaldethed.

Will Smith har selv været ude og undskylde sin grænseoverskridende opførsel på Instagram:

'Vold i alle dens former er giftig og destruktiv. Min opførsel under gårsdagens (natten til mandag dansk tid, red.) Academy Awards var uacceptabel og utilgivelig', skrev han natten til tirsdag dansk tid.

Men ikke alle er enige i, at Will Smith bør lægge sig fladt ned og beklage optrinnet.

Anthony Joshua, der er verdensmester i sværvægtsboksning og en af Will Smith gode venner, er ligefrem stolt over, at den 53-årige skuespiller handlede, som han gjorde - og dog.

På sin story på Instagram skriver han:



'Jeg er stolt af dig, min bror. Men knyt næven næste gang', samtidig med, at han deler billeder af de to kammerater i en venskabelig boksekamp.

Ud over Anthony Joshua har også den amerikanske komiker og skuespiller Tiffany Haddish offentligt givet udtryk for, at hun støtter Will Smith.

Hun har ligefrem kaldt det et 'smukt' øjeblik, da skuespilleren delte en håndmad ud.

- Det er, hvad en ægtemand skal gøre, ikke sandt? Beskytte dig. Og det betød rigtig meget for mig. Og det kan måske være, at verden ikke kan lide, hvad der skete. Men for mig så var det den smukkeste ting, jeg nogensinde har set, fordi det fik mig til at tro på, at der stadig er mænd derude, som elsker og passer på deres kvinder, deres koner, sagde Haddish til mandag til magasinet People.

Tiffany Haddish spillede sammen med Jada Pinkett Smith i filmen 'Girls Trip' fra 2017.

Også danske Manu Sareen bakker Will Smith op. Læs den historie her.

