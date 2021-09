Støtter voldtægtsdømt: Han er uskyldig

Bill Cosby mener, at sangeren R. Kelly har været offer for både 'systematisk racisme', fejlagtige anklager og en forhastet sag

Mandag aften dansk tid faldt der dom i sagen om musikeren R. Kelly, der blev kendt skyldig i alle ni anklagepunkter i en omfattende sag om blandt andet afpresning, menneskehandel og seksuelle overgreb på kvinder - heriblandt mindreårige.

Robert Sylvester Kelly, der er sangerens fulde navn, kan således ende med at skulle i fængsel i en periode på mellem ti år og livstid, når der udmåles straf til maj næste år.

Det kommer dog ikke til at ske, hvis man spørger den ligeledes overgrebs-anklagede og siden sexdømte komiker Billy Cosby, der tidligere på året blev løsladt efter under tre år i spjældet.

Han blev idømt 'tre til ti års fængsel' i september 2018 for adskillige påståede sexovergreb på kvinder, men dommen blev sidst i juni 2021 på kontroversiel vis omstødt af højesteret på grund af en procesfejl, hvorefter han gik fri.

Bill Cosby har hele vejen i gennem bedyret sin uskyld, og via sin talsmand, Andrew Wyatt, udtaler Bill Cosby nu til det amerikanske medie TMZ, at han tror, R. Kelly er netop det - uskyldigt dømt.

Komikeren Bill Cosby forsvarer via sin talsmand på kontroversiel vis sangeren R. Kelly, der forleden blev dømt for adskillige sexovergreb mod kvinder. Foto: Ritzau Scanpix

Forhastet sag

Han mener, at R. Kelly har været udsat for en unfair behandling, og han er sikker på, sangeren vil gå fri, hvis sagen kommer for en appelret.

R. Kellys advokat, Deveraux Cannick, udtalte da også i kølvandet på dommen, at hans klient formentlig kommer til at anke skyldsspørgsmålet.

Men her stopper Billy Cosbys kontroversielle forsvar ikke. Cosby mener således også, at R. Kelly med et typisk amerikansk udtryk er blevet 'railroaded'.

Det vil sige, at man er offer for en forhastet sag, hvor man er dømt på et for løst grundlag, eller hvor noget er blevet kørt igennem eller accepteret uden den nødvendige bevisførelse.

Systematisk racisme

Bill Cosby raser ifølge talsmanden også mod den profilerede amerikanske advokat Gloria Rachel Allred, som er kendt for at tage kontroversielle sager - især dem, der involverer beskyttelse af kvinders rettigheder.

Hun repræsenterede flere af de ofre, som R. Kelly var beskyldt - og nu dømt - for at have misbrugt, men er samtidig en 80-årig, hvid kvinde, og i det lys beskylder Cosby hende for at stå bag 'systematisk racisme'.

Omvendt har Gloria Allred ifølge The Guardian udtalt, at R. Kelly er 'det værste uhyre', hun nogensinde har forsøgt at få dømt gennem sine 47 år som advokat.

R. Kelly, hvis største hit utvivlsomt er 'I Believe I Can Fly', var beskyldt for at have et system af managere og hjælpere omkring sig, der gennem årtier sørgede for at lokke unge kvinder og mindreårige piger tæt på stjernen, som udnyttede dem seksuelt.

Flere af kvinderne har afgivet forklaring i sagen, hvor de har beskyldt sangeren for sadistiske overgreb, som han i visse tilfælde filmede.