Stop! Mini-Kim fik nok

Niårige North West fik nok af at være i søgelyset, da hun under modeugen i Paris sad på første række under Jean Paul Gaultiers show.

Den modebevidste lille dame var bænket ved siden af sin verdenberømte mor, 41-årige Kim Kardashian, og hun blev tydeligt irriteret over, at fokus var mere på hende end på Gaultiers haute couture.

Opfindsomt brugte North West bagsiden af sin invitation til showet til at fortælle fotograferne, at de skulle holde op med at fotografere hende.

'Stop' skrev West på papiret og holdt det op foran sig.

På sin Instagram-profil har Kim Kardashian kommenteret sin datters statement.

Hun har postet en hel række billeder fra Paris i opslaget. Det sidste i serien er North Wests foto-protest.

'Alle, der kender North, ved, hvor sjovt hun synes, det sidste slide er. North, tror jeg, fik nok af folk, der tog billeder af hende, så hun skrev STOP på sin invitation og holdt den op, så de kunne fokusere på showet...'skriver Kim Kardashian.

North West har ellers intet gjort for at holde sig under radaren under Paris Haute Couture Fashion Week.

Den unge kendis er troppet op i det ene mere i bemærkelsesværdige outfit efter det andet.

Mutter i gymnastikdragt-mode og datter i oversize sko og jakke. Foto: Getty Images

Under Jean Paul Gaultiers show var hendes look nøje koordineret med Kim Kardashians. Mens mor-Kim var en stram nålestribet sort kjole med iøjnefaldende detaljer på barmen, var North i mere skolepige-inspireret tøj i samme stof. Detaljerne, der fuldendte deres look, var også de samme.

Både Kim Kardashian og hendes lille klon havde ring i næsen, der var gjort fast i en kæde om halsen, og så bar mor og datter ens solbriller.

North West nyder Paris med sin mor. Foto: Ritzau Scanpix

