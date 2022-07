Stopper ikke her

Søndag kunne TMZ fortælle, at stjerneparret Jennifer Lopez og Ben Affleck er blevet gift i Las Vegas.

En nyhed parret siden selv bekræftede via Jennifer Lopez' nyhedsbrev.

Men det stopper tilsyneladende ikke her.

I hvert fald kan såvel People som TMZ melde, at stjerneparret naturligvis ikke vil lade sig nøjes med blot én bryllupsfejring.

Allerede om få uger vil Lopez og Affleck, ifølge medierne, holde en kæmpe fest med familie, venner og A-kendisser i Ben Afflecks hjem i Riceboro, Georgia.

Afflecks hus har da også plads til en masse gæster. Udover tre soveværelser kan de mondæne omgivelser tilbyde fem badeværelser og kvadratmeter i hobetal.

Ben Affleck og Jennifer Lopez fandt sammen igen i 2021 efter at have været forlovet i starten af 2000'erne. Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

I 2019 forsøgte Ben Affleck at sælge hjemmet til en pris på 59 millioner danske kroner med dagens kurs.

Det nu nybagte ægtepar var kærester første gang i 2002. På det tidspunkt havde parret også planer om at gifte sig og blev forlovet, men i 2003 blev de planerne udskudt på ubestemt tid. I 2004 blev de helt droppet, og parret gik fra hinanden.

Siden har både Affleck og Lopez stiftet familie. Jennifer Lopez har 14-årige tvillinger sammen med sangeren Marc Anthony, og Ben Affleck har 16-årige Violet, Seraphina på 13 år og 10-årige Samuel fra sit tidligere ægteskabet med Jennifer Garner.

