Stopper med porno

Popsangerinden, der er kendt i hele verden, kan ikke se nødvendigheden i at se porno, når man er i et velfungerende forhold.

Det fortæller hun i podcasten fördomspodden.

- Jeg ved ikke hvorfor, det ikke interesserer mig mere. Jeg har lært mere om selve industrien og føler ikke længere, det er nødvendigt, fortæller den svenske stjerne.

Sidste sommer fik Zara Larsson sig en ny kæreste, og det nye forhold har også haft indflydelse på beslutningen.

- Jeg føler, at hvis man har et velfungerende forhold, bor sammen og har god sex, hvorfor skal man så låse sig inde på toilettet for at se porno, spørger Zara Larsson.

Ekstrem succes

Årene 2015-2017 har uden tvivl været Zara Larssons bedste i karrieren.

Den 23-årige stjerne udgav det ene kæmpe hit efter det andet og lavede sammen med David Guetta den officielle sang til EM 2016 i Frankrig.

I 2017 udgav 'Girls Like You'-sangeren sit andet album, som lå i top ti i syv forskellige lande herunder Danmark, New Zealand og Storbritannien.

Den store succes er dog ikke kommet uden bump på vejen. Popstjernen har nemlig haft udfordringer med personerne i hendes team.

Hendes tidligere kreative direktør, Ryder Ripps, havde nemlig svinet Larsson til i nogen sms-beskeder.

'Jeg synes, z (Zara Larsson, red.) skal blive federe og stoppe med at prøve at være lækker, bare vær en fed kælling,' var noget af det Ryder Ripps havde skrevet.

Da Zara Larsson fandt ud af det, blev Ripps fyret med det samme. Du kan læse mere om sagen her.