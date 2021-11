Stoppet af papparazzi: - Jeg må ikke sige noget

Man må ikke udtale sig om en igangværende politiefterforskning - heller ikke hvis man er en stor stjerne.

Derfor måtte Alec Baldwin skuffe de papparazzi-journalister, der fik ham stoppet i vejkanten i Vermont, hvor han befinder sig med sin familie.

- Jeg har ikke lov til at fortælle noget, fordi det er en igangværende efterforskning. Jeg er blevet beordret af politiet i Santa Fe til ikke at besvare nogen spørgsmål om efterforsknigen. Det må jeg ikke.

- Det er en igangværende efterforskning, og en kvinde er død. Hun var min ven. Hun var min ven. Den dag jeg ankom til optagelserne, tog jeg hende med ud til middag med instruktøren, siger han ifølge ABC News.

'Kender du ikke hendes navn?'

En af journalisterne forsøger derefter at stille et spørgsmål om Halyna Hutchins' familie, men han kan ikke huske hendes navn. Og den falder ikke i god jord hos Baldwin og hans hustru.

- Du bruger så lang tid på at vente på os, og så kender du ikke hendes navn? Hendes navn er Halyna, siger Hilaria Baldwin, og hun suppleres af Alec Baldwin:

- Du kender ikke hendes navn? Kom nu ... Jeg mødtes med hendes mand, Matthew, og hendes søn, ja, fortæller han.

Journalisten spørger derefter, hvordan det møde gik.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg skal karakterisere det. De er forfærdede. Manden er overvældet af sorg. Der sker ulykker under filmoptagelser af og til, men aldrig noget som dette. Det er en 'én ud af en milliard'-hændelse. Så han er i chok, og han har en ni år gammel søn. Vi er konstant i kontakt med ham, siger Alec Baldwin.

Alec Baldwin må ikke udtale sig om sagen, selvom der er mange, der stiller spørgsmål. Foto: Jim Weber/The New Mexican

Vil begrænse våben

Skuespilleren bliver desuden spurgt, om han nogensinde vil arbejde på en film med skydevåben igen.

- Det kan jeg ikke svare på. Jeg har ikke nogen fornemmelse for det hele endnu. Men jeg ved, der arbejdes på at begrænse brugen af våben under optagelser, og det er jeg meget interesseret i, siger han.

Han foreslår, at man bruger gummikugler eller lignende, så der ikke er ægte patroner til stede under optagelserne, men han understreger samtidig, at han ikke er ekspert på området.

Til spørgsmålet om, hvorvidt filmen vil fortsætte optagelserne, siger Alec Baldwin, at han 'tvivler på det'.

'Lad os være i fred'

Den tydeligt frustrerede Alec Baldwin slutter samtalen med en opsang til de journalister, der har fulgt efter ham.

- Gør mig en tjeneste; mine børn sidder i bilen og græder, fordi I følger efter os. Som en tjeneste til jer stoppede jeg og talte med jer. Jeg må ikke tale om efterforskningen, og jeg taler med politiet hver dag.

- Min pointe er, at vi stoppede for at tale med jer, men vil I ikke godt lade os være resten af turen? Bare lad os være i fred. Vi har givet jer alt det, vi kunne, siger han.

Holder ferie

Familien Baldwin kørte efter ulykken ud på landet i delstaten Vermont for at få fred. Her fejrede de søndag halloween sammen, selvom det blev arrangeret i sidste øjeblik, skriver Hilaria Baldwin på Instagram.

'At være forældre gennem dette har været en intens oplevelse, for at sige det mildt. I dag har vi holdt sammen for at give dem en ferie. Kostumerne blev lavet i sidste øjeblik ...', skriver hun blandt andet i opslaget.

I samme opslag deler hun billeder af familiens kostumer.

