Stor forvirring: Har de slået op?

En talsperson for Avril Lavigne har meldt ud, at hun har brudt forlovelsen til Mod Sun, men det kommer bag på talspersonen for Mod Sun

Forvirringen er tilsyneladende total i forholdet mellem den canadiske sanger Avril Lavigne og hendes forlovede, den amerikanske sanger Mod Sun.

Tirsdag aften dansk tid kunne det amerikanske kendis-medie TMZ berette, at 38-årige Lavigne og 35-årige Mod Sun var gået fra hinanden.

Ifølge mediet var det Avril Lavigne, der havde truffet beslutningen, og det har hendes manager bekræftet over for det amerikanske medie Page Six.

Så langt så godt. Mere kompliceret bliver det dog, da Page Six rækker ud til manageren for Mod Sun, der har det borgerlige navn Derek Ryan Smith.

Her er meldingen nemlig, at det kommer fuldstændig bag på ham, at han ikke længere skulle være forlovet.

- De var sammen og forlovet for tre dage siden, da han tog af sted på turne, så hvis der er noget, som er forandret, så er det nyt for ham, lyder det fra Mod Suns talsperson til Page Six.

'Den eneste ene'

Avril Lavigne, der er kendt for numre som 'Sk8ter Boi' og 'What the Hell', blev forlovet med Mod Sun for mindre end et år siden.

'Den dag, jeg mødte dig, vidste jeg, at du var den eneste ene. For evigt sammen til vores dage er talte. I en drøm friede jeg i Paris,' skrev Mod Sun i den forbindelse i et opslag på Instagram, der fortsatte:

'Jeg faldt på knæ, mens jeg kiggede dig i øjnene. Ingen ord kan beskrive din skønhed. Jeg tog din hånd og trak vejret dybt. Jeg spurgte dig: 'Vil du gifte dig med mig?' Og hun svarede 'ja'.'

Endnu har hverken Avril Lavigne eller Mod Sun udtalt sig direkte om sagen.

