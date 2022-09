Stor glæde hos supermodel

For den verdenskendte model Adriana Lima var 28. august en glædens dag.

Her blev hun nemlig mor til en lille dreng, som har fået et helt specielt navn.

Det afslører hun i et opslag på Instagram.

Drengen har nemlig fået navnet 'Cyan', og det er der flere grunde til, oplyser modellen i sit opslag, som hun deler med et billede af drengens lille øje.

Cyan er nemlig drengens øjenfarve, og så er det også farven på vandet i Bora Bora og Maldiverne, hvilket er steder, familien gerne vil besøge. Man må formode, at den første årsag vejede en smule tungere på vægtskålen end den sidste, da navnet skulle fastlægges.

Opslaget er delt mandag, men den lille dreng kom til verden 28. august, forlyder det. Hans fulde navn bliver Cyan Lima Lemmers.

Overraskede fans

Lemmers er efternavnet fra 41-årige Adrina Limas nuværende kæreste, Andre Lemmers, som hun har dannet par med i et par år. Han var da også en del af overraskelsen, da Adriana Lima i sin tid skulle afsløre for sine fans, at hun var gravid.

Det var nemlig ham, der fik overraskelsen først, da Adriana Lima i videoen skrev, at han godt kan lide at forskrække hende, men at nu var det hendes tur til at forskrække ham. Derfor rakte hun ham en positiv graviditetstest.

Hele seancen blev optaget og udgivet til hendes 14,9 millioner følgere på Instagram.

Adriana Lima var i flere år såkaldt 'engel' hos Victoria's Secret, hvor hun poserede i deres verdenskendte undertøj. Siden er nogle af Victorias mange mørke hemmeligheder blevet afsløret - det kan du læse meget mere om her.