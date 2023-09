Stor lykke før gigantisk dansker-fest

Country-stjernen Luke Combs og fruen er blevet forældre for anden gang

Den amerikanske country-stjerne Luke Combs og fruen, Nicole Combs, er blevet forældre for anden gang.

Det oplyser parret på Instagram, hvor de i alt 6,8 millioner følgere forkæles med en nuttet video af en sut, en lille hue samt et polaroid-foto af et par små baby-fødder, der langsomt kommer til syne.

På billedet bliver den nytilkomne knægts navn også langsomt afsløret: Beau Combs.

Bette Beau kom til verden 15. august og følger i fodsporene på storebror Tex Combs, som blev født 19. juni 2022.

33-årige Luke Combs er det helt hotte på den amerikanske country-scene i øjeblikket.

Han har udgivet fire studiealbums og har siden debuten i 2017 haft 15 nummer 1-singler i træk på Mediabase Country Airplay Chart. Det er aldrig sket før.

Og i slutningen af juni røg hans seneste single, 'Fast Car', ind som nummer to på Billboards Hot 100. Det er Luke Combs anden nummer to-single på tværs af alle genrer. Da Morgan Wallen samtidig snuppede førstepladsen, var det første gang siden 1981, at countrymusikken indtog de to første pladser.

Ugen efter - i begyndelsen af august - sluttede Jason Aldean sig til de to, hvilket var første gang nogensinde, at en trio af countrystjerner dominerede hitlisten.

Luke Combs giver snart en udsolgt koncert i København. Foto: Ritzau Scanpix

Også i Danmark nyder Luke Combs stor popularitet. 4. oktober giver han en udsolgt koncert i Royal Arena. En koncert, som først skulle have været afviklet i Store Vega og siden Forum, men altså blev flyttet til dåsen på Amager, der kan rumme op til 17.000 publikummer.