Stor lykke: Hollywoodstjerne skal giftes

Den amerikanske skuespiller Kat Dennings kan godt begynde at glæde sig til turen op ad kirkegulvet.

På Instagram fortæller hun nemlig sine følgere, at hun er blevet forlovet med sangeren Andrew W.K., som hun først for ganske nylig annoncerede, at hun danner par med.

Det gør hun i et opslag, hvor man samtidig kan se den nye, store diamantring, hun har på fingeren.

I kommentarsporet vælter det ind med lykønskninger til det lykkelige par.

Blandt andre har skuespilleren Brenda Song ønsket dem tillykke med forlovelsen. Også skuespiller Colin Hanks, som er søn af Tom Hanks, har været ved tasterne.

Den 34-årige Kat Dennings lagde 3. maj et billede op af de to sammen, men før var det ifølge People en hemmelighed, at de var et par.

Dennings, der er kendt fra tv-serien '2 Broke Girls' og film som 'Thor' og 'The 40 Year Old Virgin', har tidligere dannet par med skuespiller-kollegaen Josh Groban, men forholdet gik i opløsning i 2016.

42-årige Andrew W.K. blev skilt fra sin tidligere kone, Cherie Lily, i 2019.