Stor lykke hos kendispar

'Vi er så glade for at kunne fortælle, at vi har født vores anden datter, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt', skriver Chris Pratt, 42, på sin Instagram-profil, hvor han således afslører, at parret er blevet forældre til deres andet barn.

'Mor og baby har det rigtig godt. Vi føler os utrolig glade og taknemlige. Kærligst Katherine og Chris', forsætter opslaget.

Holder fast i privatlivet

Det var i december 2021, at parret kunne vise, at de ventede deres andet barn.

Det skete i forbindelse med, at Katherine, 32, kunne fremvise sin babymave samme måned. Det var dog først i marts, at parret officielt bekræftede graviditeten. Det skriver Page Six.

'Gravide mødre, fortæl mig, om I også kun kan drikke iskoldt vand', skrev Arnold Schwarzeneggers datter på sin Instagram-profil på det tidspunkt.

Og parret er ret hemmelighedsfulde, når det kommer til deres børn. Deres ældste datter, Lyla, som blev født i august 2020, har ikke været fremvist på sociale medier, og de holdt også graviditeten med Lyla skjult i så lang tid som muligt.

'Eksemplarisk stedmor'

Katherine, som selv er vokset op med en kendt forælder, har fortalt, at hun igennem sin barndom satte enormt stor pris på det privatliv, der nu kunne lade sig gøre.

'Guardians of the Galaxy' og 'Jurrasic World' stjernen og hans tidligere kone, Anna Farris, har dog ikke gemt deres fælles barn, Jack, væk fra sociale medier.

Ifølge Pratt er Katherine en eksemplarisk stedmor, og han 'kunne ikke forestille sig, hvor fortabt han ville være uden hende', skrev han på sin Instagram i december 2021.