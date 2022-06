Stor lykke: Kendispar skal giftes

Knap et år efter de blev forældre for første gang, har Perrie Edwards og Alex Oxlade-Chamberlain igen grund til at juble.

Fredag aften friede Liverpool-spilleren nemlig til kæresten, der tilsyneladende ikke var i tvivl om, hvad hun skulle svare. Det fortæller Perrie Edwards på Instagram.

'I går aftes (fredag, red.) gik mit livs kærlighed ned på knæ, og jeg sagde ... JA,' skriver hun på det sociale medie, hvor hun desuden har delt en række billeder af, hvordan det foregik.

28-årige Perrie Edwards, der er kendte fra den succesfulde britiske popgruppe Little Mix, blev kædet sammen med jævnaldrende Alex Oxlade-Chamberlain i 2016, efter hendes forhold til One Direction-stjernen Zayn Malik gik i vasken, og i januar 2019 bekræftede de rygterne og stod frem som kærester.

Sidste år købte de sammen et hus til 32,7 millioner kroner, ligesom de også bød deres første barn, Axel, velkommen til verden.

Alex Oxlade-Chamberlain har ikke spillet meget for Liverpool i år, og midtbanespilleren bliver på rygtebasis sendt væk fra Anfield denne sommer.

Perrie Edwards var til at stifte Little Mix i forbindelse med 2011-udgaven af det britiske 'X Factor', som gruppen endte med at vinde. Siden fortsatte de succesen og solgte et hav af album og billetter, indtil de i slutningen af 2021 offentliggjorde, at de havde valgt at tage en pause.