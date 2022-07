Stor lykke: Nu er det endelig sket

Brian Austin Green er blevet far til en lille dreng

'Beverly Hills'-stjernen Brian Austin Green, 48, og hans kæreste, danseren Sharna Burgess, 36, er blevet forældre til deres første fælles barn - en lille søn, der har fået navnet Zane Walker Green.

Det oplyser Brian Austin Green på Instagram.

Her fortæller skuespilleren, at den lille ny kom til verden 28. juni.

Også Sharna Burgess har delt den store nyhed på sin Instagarm.

'Mit hjerte er nu for evigt uden for min krop', skriver hun.

Brian Austin Green er i forvejen far til fire børn. Tre af dem, Journey, Bodhi og Noah, har han sammen med sin tidligere kone, model og skuespiller Megan Fox, mens han har sønnen Kassius fra sit tidligere forhold til Vanessa Marcil.

Familien har glædet sig

Tidligere på måneden fortalte Brian Austin Green til People, at hans børn glædede sig meget til, at der kom en lille ny i familien.

- De tjekker til Sharna hver dag, og de nusser hendes mave og taler med babyen. De tæller ned, lød det i den forbindelse fra Brian Austin Green.

- Babyen kommer med garanti ind i et hjertevarmt hus og i en hjertevarm familie, og han vil blive omgivet af en masse kærlighed. Det er meget spændende, lød det videre fra skuespilleren.

Samtidig fortalte Sharna Burgess, at hun beundrer den måde, Brian Austin Green er far for sine børn på.

- Det nemmeste, jeg nogensinde har gjort, er at være sammen med Bri og være en del af hans familie med hans børn, lød det fra Sharna Burgess.

- Vi har måske kun haft et par år sammen, men det føles som meget mere end det. Det har været meget nemt for os at følge det, som universet har givet os, sagde hun videre.

Green og Burgess stod officielt frem som par i december 2020.