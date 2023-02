Stor lykke: Stjerne er blevet mor

Lykken er stor hos Heather Rae El Moussa.

Den 35-årige amerikanske skuespillerinde, der er kendt fra Netflix-serien 'Selling Sunset', er nemlig blevet mor til en lille dreng.

Det skriver hun i et fælles opslag på Instagram med manden, den 41-årige tv-vært Tarek El Moussa.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'Vores lille dreng er her. Mor og baby er glade, sunde, trætte, men har det fint. Vores hjerter er så glade', lyder ordene fra ægteparret.

De lykkelige forældre skriver, at deres lille søn blev født tirsdag 31. januar. Sønnen er Heather Rae El Moussas første barn. Tarek El Moussa har to børn fra et tidligere ægteskab.

Afslørede i sommer

Det var i juli 2022, at Heather Rae El Moussa kunne afsløre, at hun skulle være mor for første gang. Det gjorde hun i et opslag på Instagram.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Annonce:

'Surprise!! Baby El Moussa kommer tidligt 2023', skrev skuespillerinden. På billedet ses hun sammen med sin mand, der kysser hende på maven.

Heather Rae El Moussa og Tarek El Moussa blev gift i oktober 2021, og nu har de fået deres første barn sammen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der var både nøgen-aerobic, Snake og et brækket ben på årets 'Paradise'. Kom med bag kulisserne i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app