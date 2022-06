Stor mystik: Afviser historie om chok-død

Nu er Mary Maras dødsårsag blevet offentliggjort, og politiet afviser i den forbindelse, at hun skulle have slået hovedet, inden hun døde

Onsdag kom der nye detaljer om skuespilleren Mary Maras tragiske død, efter hun blev fundet druknet i weekenden.

Her kunne hendes repræsentant Craig Dorfman fortælle, at politiet havde informeret ham om, at skuespillerinden var gledet og havde slået hovedet under en svømmetur, og at hun derefter druknede.

Den teori afviser New York State Police dog nu i en udtalelse til People.

Her fortæller politiafdelingen, at Mary Mara døde af kvælning som konsekvens af drukning.

'The Jefferson County Medical Examiners Office (retsmedicinsk afdeling, red.) har lavet en obduktion af den afdøde, og her er det blevet fastslået, at den omkomnes død var et uheld, og at hun døde af kvælning som konsekvens af drukning', lyder det.

I samme omgang afviser politiet, at der skulle være hold i meldingerne om, at Mary Mara skulle have slået hovedet, inden hun døde.

'Der var intet tegn på traume på Marys krop, da hun blev fundet død', lyder det fra poltiet.

Hermed afviser politiet også Mary Maras repræsentants forklaring om, at hun havde forskellige mærker og læsioner i hoved og ansigt, da hun blev fundet død.

Alle elskede hende

Det var mandag, at Mary Maras repræsentant Craig Dorfman bekræftede i en udtalelse til People, at skuespilleren var blevet fundet død i St. Lawrence floden.

'Hun var en af de fineste skuespillerinder, jeg nogensinde har mødt', lød det i udtalelsen fra Dorfman.

'Jeg husker stadig, da jeg så hende på scenen i 1992 i 'Mad Forest' på Broadway. Hun var et elektrisk, sjov og ægte menneske. Alle elskede hende. Hun vil blive savnet', lød det videre.

Mary Mara blev 61 år og var blandt andet kendt fra roller i serier som 'Skadestuen', 'I lovens navn' og 'Dexter'.

Hun har derudover blandt andet medvirket i 'Bones', 'Ray Donovan', 'Lie to Me', 'Monk', 'Lost' og 'Criminal Minds'. Skuespillerinden efterlader sig en eksmand og en steddatter.