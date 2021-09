Stor mystik: Derfor 'forsvandt' hun

De seneste dage har den amerikanske sangerinde Kelly Price prydet overskrifterne i en lang række medier verden over.

Det skete, efter flere af Prices familiemedlemmer havde meddelt, at sangerinden var sporløst forsvundet, efter de ikke havde kunnet komme i kontakt med hende i flere dage, umiddelbart efter hun var blevet indlagt på hospitalet med coronavirus.

På de sociale medier var der også radiotavshed fra den 48-årige sangerinde.

For første gang tager Price dog nu bladet fra munden. Det sker i et interview med TMZ. Her afviser hun samtidig, at hun skulle have været forsvundet på noget tidspunkt.

I interviewet fortæller Price, at hun har været totalt isoleret i sit hjem, hvor hun er kommet sig, efter hun har været hårdt ramt af coronavirus.

- Jeg var aldrig forsvundet. Jeg var i mit hjem, og jeg blev tilset af lægerne i mit hjem. Med to mennesker, der var smittet med coronavirus i huset, var der ikke noget besøg i huset. Alle i min familie vidste, hvor jeg var. Det er meget skuffende, at tingene kom herud, for det var ikke sandt, lyder det fra Price, der fortsætter:

- Jeg har aldrig været i fare. Jeg er ikke i fare lige nu. Jeg fokuserer på at sætte mig selv og mine egne behov først, siger hun videre.

Fans bankede på

Samtidig fortæller Price, at hun har haft svært ved at få ro i sit hjem, efter hendes familie meldte hende forsvundet.

- Der var fans, der kom til mit hus og ringede på og lagde ting foran min dør. Jeg kunne ikke få hvile der, og jeg var ikke på sociale medier.

I interviewet fortæller Price, at det på et tidspunkt stod meget alvorligt til med hende, da hun havde corona. Faktisk måtte hun på et tidspunkt genoplives.

- Jeg døde på et tidspunkt, siger hun og fortsætter:

- Det næste, jeg husker, er, at jeg vågner op på hospitalet, og lægen spurgte mig, om jeg kunne huske, hvad år det var, siger hun videre.

Ifølge Kelly Price har hun aldrig været forsvundet. Der var nemlig en god grund til, at hun var fraværende. Foto: Leon Bennett/Getty Images

Værre og værre

Inden da havde Price langsomt fået det værre og værre.

- Da jeg kom ind på hospitalet, havde jeg haft corona i en uge, men jeg fik det værre og værre. Jeg havde det, min mand havde det ikke. Han tog sig af mig derhjemme. Jeg fik medicin. Men til sidste fik han også corona - lige før jeg kom på hospitalet, lyder det fra Price, der fortsætter:

- Min temperatur steg, og min vejrtrækning var dårlig. Jeg fik ilt og havde læger, der kom og tjekkede til mig. Det var det, der skete i fire uger, efter jeg kom hjem. Jeg blev tilset flere gange om ugen.

Nu ser Price ind i et langt forløb med genoptræning.

- Jeg har lige fået min første negative coronatest. Jeg er på vej ind i en kamp, der er op ad bakke, siger hun og fortsætter:

- Jeg har mange indre skader. Jeg har meget genoptræning, som jeg skal igennem, lyder det fra Price, der igennem interviewet har svært ved at holde tårerne tilbage.