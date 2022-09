Stor mystik om nyt forretningseventyr: Starter kapitalfond

Superstjernen Kim Kardashian ligger bestemt ikke på den lade side.

Foruden sin tv-karriere, hvor hun sammen med sin familie blandt andet kan opleves i realityserien 'The Kardashians', studerer hun jura og har fuld gang i en iværksætterkarriere blandt andet med brandet Skims, der producerer og sælger såkaldt shapewear.

Nu kan den 41-årige kendis desuden kalde sig investor og medejer af en kapitalfond.

På sociale medier som Instagram har hun oplyst, at hun sammen med forretningsmanden Jay Sammons har startet selskabet SKKY Partners - en kapitalfond, hvorigennem de vil investere i 'forbrug og medier'.

Med i selskabet er desuden Kim Kardashians mor, Kris Jenner, oplyser stjernen i opslaget, der dog efter mindre end en time er fjernet fra de sociale medier igen.

Hvad der mere præcist skal postes penge i gennem selskabet, kommer Kim Kardashian ikke ind på i det nu slettede opslag.

Annonce:

Helt klart er det dog, at hun har nok penge at investere. Ifølge en opgørelse, som magasinet Forbes lavede sidste år, er Kim Kardashian dollarmilliardær med en personlig formue på 1,8 milliarder dollars, hvilket svarer til mere end 13 milliarder danske kroner.

Jay Sammons har stor erfaring fra investeringsverdenen. Han har en fortid hos den børsnoterede kapitalfond Carlyle Group, hvor var fra 2006 og frem til juli i år. Her forlod han posten som global chef for forbrug, medier og detailsalg, fordi han skulle starte sit eget firma, lød Carlyles forklaring sidste måned over for Bloomberg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En opgørelse afslører præcis, hvor meget de rigeste influencere bliver betalt for deres ulejlighed. Læs med her og bliv overrasket.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Folk gør for meget grin med influencere, der ifølge Elvira og Thalia Pitzner, har et ret hårdt arbejde. Hør dem i ugens udgave af 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.