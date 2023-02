Stor nyhed til 111 millioner følgere: - Vi skal have en baby

'Vi skal have en baby!'

Sådan lyder titlen på den video, som YouTube-stjernen PewDiePie for få timer siden delte med de svimlende 111 millioner personer, der følger med, hver gang han lægger noget op.

I videoen, der allerede har rundet én millioner visninger og er liket over en halv million gange, fortæller den svenske internet-kendis med det borgerlige navn Felix Kjellberg om de glædelige nyheder.

- Jeg har holdt noget hemmeligt for jer, og det er, at jeg skal være far, starter han med at fortælle i videoen.

Han fortæller videre, at de i starten af november fandt ud af, at hans hustru, Marzia, var gravid, og udover den ret almindelige graviditetskvalme går alt efter planen indtil videre.

- Jeg glæder mig så meget. Det er lidt mærkeligt for mig at træde ind på et helt nyt territorium, men jeg føler mig klar, og det samme gør Marzia. Jeg føler mig så heldig over at starte en familie med den kvinde, jeg elsker, og jeg ved, at vi kan klare det, uanset hvad der venter os i fremtiden, siger han videre.

Det fremgår ikke, hvornår barnet forventes at komme til verden, eller om parret, der blev gift i 2019, på nuværende tidspunkt kender kønnet.

33-årige Felix Kjellberg har delt ud af sit liv på YouTube siden 2010, og det har været en fremragende forretning for ham. Siden er han blevet en af de absolut største spillere på det sociale video-medie.

111 millioner følger i øjeblikket kontoen, der har gjort ham en særdeles velhavende mand. Ifølge Metro fortalte han i 2019, at han i hvert fald var mere end 20 millioner dollars - 136 millioner kroner - værd.

